川普授权制裁ICC人员　人权组织批蔑视法治

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天批准对任何调查美军涉及阿富汗战争罪行的国际刑事法院（ICC）人员祭出制裁。人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）说川普形同「蔑视全球法治」。

根据最新的行政命令，针对那些未经美国同意就协助国际刑事法院调查或起诉美国公民的人员，川普政府可以祭出的制裁包括冻结他们在美资产，以及禁止他们和家属入境美国。

国际刑事法院检察官班索达（Fatou Bensouda）希望调查2003年到2014年在阿富汗可能涉及战争罪行情事，包括民兵组织塔利班（Taliban）涉嫌大规模杀害平民、阿富汗有关当局对囚犯刑求，以及美军和中央情报局（CIA）成员所涉案件。

班索达2017年请法官准许扩大调查范围，对象不仅限于塔利班和阿富汗军人，还应涵盖国际联军，尤其是美军和CIA成员。班索达认为美国和阿富汗未采取行动适当地调查相关罪行。

此举引发川普政府不满，去年撤销班索达的签证，要求她停止调查。国际刑事法院一度拒绝班索达所请，但今年3月同意让她继续调查。

川普政府今天授权制裁相关国际刑事法院调查人员后，欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表达「严重关切」，并说「所有国家都必须尊重和支持」国际刑事法院。

荷兰外交部长卜洛克（Stef Blok）在推特上表示，美国此举让他「非常不安」，并说荷兰支持国际刑事法院，称国际刑事法院对「打击有罪不罚的现象至关重要」。

国际刑事法院声明说，华府此举是「对国际刑事法院一连串空前攻击行为的最新一例。这些攻击造成局势升温，试图妨害法治和国际刑事法院司法程序的举动令人无法接受」。

只有以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赞扬亲密盟友川普的决定，因为以色列也不满国际刑事法院调查巴勒斯坦自治区发生的战争罪行。

© 2020 AFP