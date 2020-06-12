川普要求支持者签切结书 保证造势染疫不会提告

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普的竞选连任网站写道，参加川普接下来竞选集会的支持者必须签署切结书，保证如果在造势活动上感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），将不会提出告诉。

身价亿万的共和党人川普10日宣布，尽管冠状病毒疫情持续肆虐美国，他将在奥克拉荷马州、佛罗里达州、亚利桑那州与北卡罗来纳州这4州恢复造势活动。

美国目前有超过11万3000人感染COVID-19病故，确诊病例累计超过200万例。佛罗里达州、亚利桑那州与北卡罗来纳州的感染病例又开始增加。

川粉必须在川普竞选连任网站上签署切结书，才能登记参加6月19日在奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）举行的首场造势活动。

切结书内容如下：「点击下方的登记按钮，代表您认知出席多人出现的公共场合，有暴露于COVID-19的固有风险。」

切结书又提到，「参加造势活动，代表您与任何宾客将自行承担所有与COVID-19有关的风险，并同意不会」要求川普竞选连任团队、任何附属组织、承包商或员工负起责任。

川普的竞选连任网页没有提到诸如戴口罩等防疫措施。

在非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝盖压颈致死、全美陷入数周的动荡与反种族主义和警察暴行的抗议浪潮之际，川普预定19日在杜尔沙举行造势活动之举已经引发争议。

杜尔沙是1921年种族主义大屠杀的发生地，当时一群白人暴徒在杜尔沙繁荣的黑人街区杀害数以百计的非裔美籍人士，而6月19日是「六月节」（Juneteenth），是为了纪念1865年6月19日德州废除奴隶制的「自由日」。

加州联邦参议员哈里斯（Kamala Harris）被看好可能在11月大选担任民主党总统参选人拜登（Joe Biden）的副手，她批评川普这场造势活动是白人至上主义者的「欢迎派对」。

白宫今天回应说，六月节对川普而言是「有意义的日子」，他想趁着这个机会分享非裔美国人取得的成就。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP