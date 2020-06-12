川金会2周年希望转绝望 北韩扬言强化核武

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（法新社首尔12日电） 北韩领导人金正恩与美国总统川普2年前召开划时代的「川金会」，不过北韩外交部长今天表示，任何增进两国关系的希望都已经化作「绝望」。

川普和金正恩2018年6月12日在新加坡会谈，是两国领袖间的首场峰会。

但去年在越南河内举行的第2场川金会上，川金两人就北韩是否愿意以放弃核武换取解除制裁一事上谈不拢，川金二会宣告破局，北韩核武计画谈判就此陷入僵局。

北韩外交部长李善权今天透过官媒北韩中央通信社（KCNA）发表冗长声明表示，虽然两国人民都渴望和平，但华府「一心只想让局势恶化」。

李善权在声明中表示：「其中最显着的，是2年前举世瞩目的朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）与美国关系改善的希望，如今已被不断恶化的关系转变为绝望。」

「即使是对朝鲜半岛和平繁荣的一丝乐观，也已经消散于黑暗的梦魇之中。」

李善权表示，北韩已经决定要强化国家核武威慑力，「以应付美国有增无减的核战威胁」。

李善权详细道出北韩当局过去为改善两国关系做出的种种展现「划时代决心」的决定，包括暂停核试、彻底废除丰溪里核试验场，送还韩战期间的美军遗骸等。

不过，金正恩今年1月1日宣布终结自我实施的禁止核试措施。

北韩因不肯放弃核武而招致联合国安理会多项制裁措施，但近几个月来北韩已实施一系列测试，并宣称是在测试多管火箭发射系统，不过日本和美国都说北韩发射的其实是弹道飞弹。

李善权在声明中表示，美国自称主张改善与北韩之间的关系，但事实上却铁了心要让局势恶化。

「因此，朝鲜半岛现在已变成全世界最危险的热点地区，核战幽灵始终阴魂不散。」

© 2020 AFP