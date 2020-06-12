忧美国疫情复燃与经济复苏堪虑 亚股跌多涨少

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（法新社香港12日电） 在美国经济复苏堪忧和可能出现第2波疫情激化出华尔街自3月以来最大跌幅后，投资人纷纷避险，亚股今天多半下跌。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）10日警告，全球最大经济体美国还需要一段时间，才能摆脱疫情危机以反弹复苏，瓦解股市的乐观气氛。

同时在美国逐步解除防疫封锁措施的情况下，数据显示，德州、加州、亚利桑那州和佛罗里达州等关键州的新增确诊病例激增，引起爆发第2波疫情的忧心。

不过美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）指出，不会再实施封城措施，并告诉CNBC电视台：「我认为我们已经体认，若经济停滞，将造成更大的危机。」

摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰（Tai Hui）表示：「近几周以来，投资人一直认为，股市表现与实际的经济情况脱节。就我们观察，对于2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例数不断增加的忧心，是形成目前卖压的最大原因。」

香港恒生指数终场下跌178.77点，跌幅0.73%，收在24301.38点。东京日经指数下跌167.43点，跌幅0.75%，收在22305.48点。

新加坡股市下跌19.58点，跌幅0.72%，收在2684.63点。雪梨股市下跌119.60点，跌幅1.97%，收在5959.90点。曼谷股市下跌14.21点，跌幅1.02%，收在1382.56点。威灵顿与首尔的跌幅都超过2%，上海股市微幅小跌1.16点，跌幅0.04%，收在2919.74点。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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