疫情冲击 F1取消日本新加坡赛事

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（法新社新加坡12日综合外电报导）2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，一级方程式（Formula One，简称F1）主办单位今天宣布，由于疫情造成的后勤问题，已取消今年新加坡、日本及亚塞拜然大奖赛。

法新社报导，FI在3月时陷入混乱，为今年FI揭开序幕的3月澳洲大奖赛，于疫情在全球蔓延之际开赛前被迫取消。

随着部分国家解封，F1主办单位上周宣布，计画于7月在奥地利举办两场闭门开幕赛，随后将于欧洲举行6场大奖赛。

不过，F1今天宣布，由于「2019冠状病毒疾病构成的当前挑战」，已决定取消新加坡、日本、亚塞拜然的赛事。

F1声明表示：「在新加坡与亚塞拜然，我们需要很长的筹备时间来建造街道赛道，在这充满不确定性的时期，不可能主办这些比赛」「至于日本，现行旅游限制致使我们决定取消比赛。」

除了澳洲赛事，F1也已取消摩纳哥、法国及荷兰大奖赛。

新加坡F1赛事于夜间在滨海湾举行，具有灯光照明赛道，是每年备受期待的赛事之一。不过，主办单位说，防疫措施限制导致他们无法展开滨海湾街道赛道（Marina Bay Street Circuit）工程。

其他挑战还包括，新加坡禁止大型聚会的限制在9月预定开赛时是否已解除，旅行限制也可能让游客无法到新加坡观赛。F1赛事观众有很大一部分是外国游客。

新加坡是东南亚确诊人数最多的国家，累计确诊病例逼近4万，其中绝大多数是住在外劳宿舍的移工。疫情趋稳后，星国上周起逐步解封。

© 2020 AFP