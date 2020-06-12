研究：白垩纪鳄鱼两脚行进 移动方式好似走钢索

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（法新社巴黎11日电） 人们向来认为远古鳄鱼跟近代鳄鱼一样，都是靠4条腿走路，但根据今天刊出的最新研究，一种白垩纪时期的古代鳄鱼可能只有两只脚着地，走路方式「像是走钢索」。

一支跨国研究团队分析在今日韩国境内的晋州层（Jinju Formation）发现的足迹，做出上述结论。晋州层富含考古遗迹，让现代人类得以发现1亿2000万年前的古代蜥蜴、蜘蛛和小型猛禽类物种。

根据来自晋州教育大学（Chinju National University of Education）的金景洙（Kyung Soo Kim，音译），研究人员相信这批足迹可能是由一只3公尺长的鳄鱼先祖所留下，它的学名为Batrachopus grandis，走路方式「像是一只走钢索的鳄鱼」。

金景洙说：「它们的移动方式跟很多恐龙一样，但这些脚印不是恐龙留下来的。」

研究人员一开始认为这批脚印来自一头古代翼龙目（pterosaur）动物，这种有翼恐龙曾在地球上出没至6600万年前。

然而相较之下，这批足迹更像是一只体型特别大、没人发现过的鳄形超目（Crocodylomorpha）动物所留下。从它的脚印有24公分长，可让人推断这种远古鳄鱼的体型有多大。

根据研究报告作者之一、澳州昆士兰大学（University of Queensland）古生物学家罗米里欧（Anthony Romilio），这种古鳄鱼的腿大小可能跟成年人相同，但体长「超过3公尺」，体型可能是同时期近亲动物的两倍大。

这种古鳄鱼走路时很可能足部贴地，极可能跟人类相似会把脚后跟踩进地面，留下深而窄的印痕。重建结果也显示，这种古鳄鱼的重心偏低。

罗米里欧并指出，考古遗址内没发现前足印和拖着尾巴的痕迹，加上步伐狭窄，也指向这种动物是靠两只脚移动。

研究作者表示，这项发现还可让人初步了解翼龙目等白垩纪其他动物可能是怎么移动的。而且由于这项最新发现，学界可能得重新调查其他化石遗址的足迹，例如韩国境内的咸安层（Haman Formation）。

这项研究刊登在自然出版集团（NPG）旗下的「科学报告」（Scientific Reports）上。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP