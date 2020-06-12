纽西兰移除争议性殖民军官雕像

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（法新社纽西兰汉密顿12日电） 随着全球反种族主义声浪激荡，愈来愈多地方开始清算过往历史，纽西兰汉密顿市（Hamilton）今天加入行列，移除一座殖民时代英国军事指挥官的雕像。

在汉密顿毛利原住民要求，及反种族歧视抗议民众扬言推倒雕像的威胁下，吊车今天早晨缓缓将市镇广场上的海军上校汉密顿（John Fane Charles Hamilton）铜像吊起，现场一小群围观民众随之欢呼。

汉密顿市议会坦言，移除雕像一事，是全球反种族歧视抗议潮引发移除纪念物活动的一部分，这些纪念物被视为文化不和谐及压迫的象徵。

英国19世纪向外拓展殖民地时期，海军指挥官汉密顿奉命到纽西兰对抗捍卫土地的毛利原住民。

汉密顿1864年在普希纳希纳战役（Battle of Pukehinahina）中阵亡，当时一群毛利人筑起防御工事以寡敌众，成功抵挡英国士兵和炮兵的进犯。

汉密顿市议会2013年获捐汉密顿雕像。市议会表示，在地方部落怀卡托－泰努伊（Waikato-Tainui）正式提出要求后，当局遂应要求移除雕像。

反种族歧视抗议民众曾誓言要在本周末的示威活动中拆除这座雕像，活动人士麦皮（Taitimu Maipi）将汉密顿称作杀人犯。

麦皮向「怀卡托时报」（Waikato Times）表示：「他明明是个领导战斗的怪物，我们又怎能接受他被当作英雄？」

© 2020 AFP