美国与伊拉克关系趋缓 华府承诺缩减驻军规模

广告 继续浏览后续

（法新社巴格达11日电） 亲美的伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）今年5月上任后，美国与伊拉克紧张关系趋缓，华府今天表示，未来几个月将减少驻伊美军人数。

两国举行10多年来首场战略对话时，美国也承诺支持提振伊拉克萎靡的经济。

伊拉克与美国官员说，自从美国军事设施与外交机构去年遭火箭攻击后，双边关系就降到数年来的「冰点」。

美国1月发动攻击，在伊拉克巴格达击毙伊朗将军苏雷曼尼（Qasem Soleimani）与伊拉克指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），气得伊拉克国会议员要求驱逐约5200名驻伊美军，之后两国关系剑拔弩张。

美国军方消息人士透露，总统川普当时扬言祭出严厉制裁回应，华府也开始计划大规模炮轰发射火箭的团体。

美国在联合声明中说，美军2014年重返伊拉克，是为了歼灭伊斯兰国（IS）极端分子，现在局势有了重大进展。

联合声明说：「两国承认，有鉴于在消除伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIS）威胁上取得显着进展，未来几个月，美国将持续减少驻伊美军人数。」

「美国重申，华府并不寻求、也不要求取得永久基地，或让美军常驻伊拉克。」联军最近几个月已将12个基地合并为3个。

这份提早取得共识并发布的联合声明没有提供数据，今天的对话也很简短。负责近东事务的美国助理国务卿沈克（David Schenker）告诉记者，美伊对话时没有讨论到减少驻军的时间表。

由于受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响而实施的旅行限制，原定在巴格达登场的美伊高层会谈已改为简短的线上起始会议。

美国驻伊拉克基地接二连三遭到火箭攻击，幕后黑手是与川普政府宿敌伊朗挂钩的准军事团体，伊拉克已在联合声明中承诺保护美国基地。

美国表示，将设法鼓励投资并推动伊拉克经济改革。由于民众不满失业率居高不下与贪腐猖獗，伊拉克去年发生大规模抗议活动。

沈克说：「我们将透过国际金融机构支持新政府，协助伊拉克面对COVID-19挑战与石油收入减少的窘境。」

© 2020 AFP