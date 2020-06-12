英国反种族歧视抗争蔓延 首相：被极端分子把持

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（法新社伦敦12日电） 英国首相强生今天警告，英国的反种族主义抗争已被「极端分子把持」，他们破坏国家的纪念碑与雕像，意图「严审我们的过往」。

强生（Boris Johnson）在推特贴文指出：「很显然的，抗争不幸被热中暴力的极端分子把持了。」

本周末即将迎来另一波示威与集会，英国警方已使用木板封严伦敦市区矗立的雕像。

上周末「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）集会期间，英国国会外知名的已故首相邱吉尔（Winston Churchill）雕像被破坏。

上月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察逮捕非裔佛洛伊德（George Floyd），以膝盖压制他的头颈，导致佛洛伊德丧命，引发蔓延全球的「黑人的命也是命」抗争。

强生声称，把邱吉尔当箭靶「可笑又可耻」。

强生把第二次大战期间承担首相重任的邱吉尔视为心目中的英雄人物之一，并说：「矗立于国会广场的邱吉尔雕像永远提醒世人，他挽救英国与整个欧洲免于法西斯与种族主义暴政的成就。」

强生的推特贴文写道：「的确，他表达的意见，有时候令当时人难以接受，也让今天的我们难以接受，但邱吉尔是英雄，而且他完全值得我们缅怀。」

抗议者指控邱吉尔采取的政策，导致1943年印度孟加拉邦数百万人因饥荒而丧命。

强生说：「我们现在不能试图改变或严审我们的过往，我们不能假装有个不一样的历史，在我们城市与城镇里屹立的雕像，是由之前的世代所树立。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP