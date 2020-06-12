酒吧餐厅刚复业 纽澳最大啤酒公司遭网攻停摆

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（法新社雪梨12日电） 澳洲与纽西兰最大啤酒酿造公司狮子（Lion）今天表示，因勒索软体（ransomware）攻击停止运作，使得公司在纽澳松绑防疫措施之际，无法供货给酒吧和餐厅。

狮子公司说，这次骇客攻击「来得最不是时候」。狮子公司旗下知名啤酒品牌包括XXXX Gold、Tooheys、Hahn、James Boag和Little Creatures等。

公司调查人员说，这次停工是勒索软体所导致。这种骇客攻击会把受害者的电脑系统锁住，直到受害者支付赎金。

狮子公司透过声明表示：「我们立刻关闭所有系统，作为预防措施。我们持续和网路专家合作，确认我们的系统还会被影响多久。」

狮子公司未提供被勒赎的细节，仅表示让生产系统重新上线，花的时间比预期久。

为防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散，纽澳各地酒吧和餐厅3月被当局下令关闭，现已逐步恢复营业。

体育活动也慢慢回归正常。从下月起，澳洲的运动场将准许多达1万人进入。纽西兰则准备在13日超级橄榄球联赛（Super Rugby Aotearoa）开战时，再度欢迎球迷入场。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）1090612

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© 2020 AFP