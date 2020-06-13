亚马逊5月毁林创纪录　消失面积达14个纽约曼哈顿

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（法新社里约热内卢12日电） 巴西国家太空署今天发布的数据显示，巴西亚马逊雨林砍伐5月持续恶化，创下历年5月和历年首5个月最严重的纪录。砍伐面积达829平方公里，是纽约曼哈顿14倍大。

环境保护主义者警告，2020年对全球最大雨林亚马逊雨林来说，恐将成为最具破坏性的一年，雨林流失的面积可能超过去年引发全球关注的毁灭性大火。

根据巴西国家太空署（INPE）卫星资料，5月巴西亚马逊雨林砍伐面积总计829平方公里，是纽约曼哈顿地区的14倍大；比去年增加12%，而且是2015年8月开始记录以来最糟的5月纪录。

今年截至目前为止，巴西亚马逊雨林砍伐超过2000平方公里，较去年同期高出34%。

极右派气候变迁怀疑论者、巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）呼吁开发雨林，让在保护区内采矿和农耕合法化，环保人士指控波索纳洛鼓励那些要为滥垦雨林负责的人。

绿色和平组织巴西亚马逊雨林负责人马泽蒂（Cristiane Mazzetti）在声明中表示：「政府完全漠视环境、森林与巴西人民的生命。」

巴西除了有砍伐雨林的危机外，还成为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾区。这场全球大流行迄今已夺走巴西超过4万条人命，超越英国，成为仅次于美国、全球染疫死亡人数第2高的国家。

专家说，疫情让环境主管机关巡视森林的人力减少。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP