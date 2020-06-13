北韩官员：非核化谈判无需仲裁者 南韩没资格评论

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（法新社首尔13日电） 北韩今天再度对南韩当局发表愤怒声明，谴责南韩对于北韩非核化谈判的声明「令人哭笑不得」，并对南韩「自诩」为仲裁者的角色显露不满。

北韩外长李善权昨天在「首次川金会」两周年之际发表谈话称，增强力量以有效管控美国长期的军事威胁是北韩坚定不移的战略目标。

南韩外交部官员昨天回应，南韩政府将为北韩与美国对话早日重启、两韩关系持续发展，以及朝鲜半岛实现全面非核化与永久和平继续付出努力。

对此，北韩外务省北美事务局局长权正根（Kwon Jong Gun）今天发表声明强力谴责，奉劝南韩勿将所谓非核化挂在嘴边。

权正根批评，北韩与美国之间的问题，尤其是在核问题方面，南韩没有资格谈论，也没有资格出头，南韩大谈所谓重启北韩及美国对话令人哭笑不得。

权正根表示，北韩一年前已言明，南韩不要插手北韩与美国之事，北韩与美国间不再对话，非核化落空并不是因为没有仲裁者，而是因为实现非核化的条件尚未形成。

权正根还说，北韩为了克服美国的威胁，将会不断增强力量。北韩跟两年前相比改变了很多，现在和今后还会一直改变。

北韩最近发表了一波针对南韩的愤怒声明。北韩指控，首尔当局允许脱北者朝北韩领土发送批评领袖金正恩的传单。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

© 2020 AFP