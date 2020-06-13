川普：一般而言可禁警察锁喉 但危险时或有必要

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（法新社华盛顿12日电） 非裔美国人佛洛伊德遭警察压制颈部后丧命，使得警方惯用的锁喉法引起争议。总统川普说，部分美国警察用这种方法制服嫌疑人，「一般来说」应禁止，但危险情况下或许有必要。

川普在福斯新闻频道（Fox News）昨天预录、今天播出的访问中说：「如果警察在混战中逮到某个人…就必须谨慎。」

他说：「锁喉的概念听起来很无害，很完美。」

佛洛伊德（George Floyd）5月底在明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）疑似因使用伪钞购物，被警察拦下，一名白人警察以膝盖压制他后颈近9分钟，佛洛伊德哀求说自己无法呼吸，最终断气。他的死在全美及数国引爆反种族主义及反警察暴力示威潮，主要诉求之一就是禁止警察使用锁喉法。

川普表示，禁止这类锁喉法「一般而言」很好，他也许会向地方政府提出「非常强烈的建议」。

锁喉法可安全控制住嫌疑人，但也可能致死。佛洛伊德死后，明尼阿波利斯市目前已同意禁用锁喉法。

在2014年的纽约，手无寸铁的非裔美国人贾纳（Eric Garner）也在警察执行逮捕时动用锁喉法后死亡。

川普被问到有关反警察暴力示威相关问题时说，他希望「看到真正能体恤民情又强力的执法」。

© 2020 AFP