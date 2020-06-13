溜马后卫布洛格登：部分NBA球员可能不参与复赛

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（法新社纽约12日电） 印第安纳溜马队后卫布洛格登（Malcolm Brogdon）表示，部分NBA球员正考虑以健康与黑人平权等理由，不参加下个月起在奥兰多复赛的2019-20球季。

NBA于3月11日传出犹他爵士队法国籍中锋戈贝尔（Rudy Gobert）感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，成为北美第一个停赛的运动联盟。

NBA理事会已批准22支球队7月31日在佛罗里达州奥兰多迪士尼世界（Disney World）恢复2019-2020年球季赛事的计画，目前正在和国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）致力于完成一套完整的球季重启计画。

布洛格登在纽奥良鹈鹕队后卫瑞迪克（J.J. Redick）的播客（podcast）节目中提到为何有些球员有疑虑的数项理由，包括疫情引发的安全问题、黑人平权以及必须与外界隔离好几个星期的关切。

他说，有好几个球员可能不想复赛。

布洛格登说：「有些人会说：『黑人族群跟我的同胞遇到太多事了，我无法专注在球场上，我不会把篮球摆在黑人族群之前，我会选择不参赛』。」

此外，布洛格登表示，疫情引发的安全问题及球员可能与亲友不能见面长达7周，也是部分球员关切之所在。

© 2020 AFP