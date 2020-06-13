纽约州长签署新法 禁止锁喉终止警方执法过当

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（法新社纽约12日电） 美国纽约州长古莫今天签署一系列新法规，目的在终结警方对非裔人士执法过当情况，其中包括禁止锁喉。非裔男子佛洛伊德遭警察以膝盖压颈致死，引爆全美各地的示威已产生影响。

民主党籍的纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）今天正式签署纽约州参、众议会本周稍早通过的10项新法规。

其中一项新法禁止执法人员使用锁喉，这项法律以2014年被纽约警察锁喉窒息而死的非裔男子贾纳（Eric Garner）来命名。

此外，纽约州也废除将任何有关警员专业评估文件都列为「机密」的法规，未来包括媒体在内的公众，都能以资讯自由请求来取得相关纪录，不再需要法院的命令。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月底在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）涉嫌用一张20美元伪钞购物，前来处理的白人警察萧文（Derek Chauvin）以膝盖压制他的颈部近9分钟，最终断气。

萧文后来被爆任职警察20年来被投诉滥用职权18次。然而，这些投诉的内容从未被揭露。

古莫今天也宣布，他将签署一项行政命令，责成州内近500间警局制定一项计画，以改造并现代化社区警力的策略和办法。

这些措施解决全美各地大规模示威所提出的若干重要议题，像是种族不平等、警方执法过当，以及投诉警员的程序透明度。

古莫在记者会上还说，2021年4月以前没实施新计画的警局，将无法取得州政府的资金挹注。（译者：刘淑琴／核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP