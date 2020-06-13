纽约市长支持保留哥伦布雕像

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（法新社纽约12日电） 继纽约州州长古莫表态支持保留纽约中央公园附近探险家哥伦布雕像后，纽约市市长白思豪今天也排除移除哥伦布雕像的选项，加入美国这波对过去殖民者和支持蓄奴历史的激烈辩论。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上个月在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）涉嫌用一张20美元伪钞购物，前来处理的白人警察以膝盖压制他的后颈近9分钟，佛洛伊德最终丧命。事件发生后，美国各地发起大规模示威，拆除种族主义相关雕像的压力也越来越沉重。

波士顿、里契蒙和其他地方近日都传出抗议者拆下或破坏雕像或纪念碑事件。

尽管移除哥伦布圆环（Columbus Circle）的哥伦布（Christopher Columbus）雕像呼声再起，数以千计的民众连署请愿，白思豪（Bill de Blasio）的立场不变，仍支持2018年一个特别委员会做成保留哥伦布雕像的决议。

白思豪说：「委员会慎重其事进行大量研究，找出一个如何解决这个问题的愿景，我想我们应该维持这个委员会做成的决定。」

委员会当时经过好几个月的研究，决定保留这个在1892年竖立的雕像，以纪念义大利航海探险家哥伦布抵达美洲「新大陆」400年。

哥伦布的传奇在近年来检视欧洲殖民者对美洲原住民的惨忍对待时，一再被提出。伫立在哥伦布圆环的哥伦布雕像之后确实有被移动，并加上一个解说牌，详细述说哥伦布的历史。

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）昨天表示，他支持保留哥伦布雕像，以纪念这位「义大利美国人对纽约的贡献」。

义大利裔的古莫表示，他了解这股对于哥伦布以及对他部分行径的感受，没有人会支持这样的行为。

美国在1937年把10月的「哥伦布日」定为联邦假日，但近几年来，已有数十座城市把这天改成纪念原住民的日子。然而波士顿和纽约都维持「哥伦布日」，这两座城市拥有庞大的义大利裔社群。

© 2020 AFP