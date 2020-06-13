美国影艺学院将改评选规则 提高入围者多元性

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（法新社洛杉矶12日电） 美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布许多新措施，且将推出新的提名资格规则，增加奥斯卡奖入围者多样性。

美国影艺学院成员及其所选择的奥斯卡入围者与得奖者，多年来因缺乏多样性而饱受抨击。

美国影艺学院发表声明说，「为确保更多元的代表性」，将成立新工作小组来制定奥斯卡提名资格新的「代表性与包容性标准」。

不过这些措施不会影响今年角逐奥斯卡的电影。

美国影艺学院并未透露关于新规则的任何细节，但表示修改规则目的在于「鼓励幕前幕后的聘雇作业与代表性的公平」。

美国影艺学院也将就多元化举行一连串小组讨论，包括琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）将主持会谈，讨论「好莱坞电影种族主义言论与有害的刻板印象造成的深远影响」。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警方粗暴执法枉死，全美各地有成千上万民众上街抗议，美国影艺学院做此宣布回应。

自2015年发动「奥斯卡太白」（#OscarSoWhite）串联活动后，美国影艺学院便致力于增加成员多样性。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP