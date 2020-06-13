美明尼阿波利斯市议会通过决议 社区安全系统取代警局

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（法新社明尼阿波利斯12日电） 美国明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）市议会今天一致通过一项决议案，要求以「社区」主导的公共安全系统取代该市警察局。此举回应全美各地要求警务改革的呼声。

根据决议，市议会将展开为期一年的计画，「与明尼阿波利斯市每一位愿意参与的社区成员」共同创建一种新的公共安全模式。

5名市议员在决议中写道：「2020年5月25日，佛洛伊德（George Floyd）命丧明尼阿波利斯市警察手中是场悲剧。这起事件显示，再多的改革也阻止不了警察局一些成员对我们社区成员的致命暴力与虐待，特别是针对黑人和有色人种。」

市议会数天前承诺将解散警察部门，以及创设以社区为主导的公共安全新模式来取而代之。这项提案获得多数市议员支持，确保市长否决无效。

市议会主席班德（Lisa Bender）说：「为回应要求立刻行动来减少警察暴力与支持社区安全的声浪，我们会邀请社区一同来形塑长期的转型改革，并且聚焦在受到社区与警方暴力冲击最甚者的声音上。」

班德与其他市议员表示，他们打算将废除警察部门计画于11月3日大选时交由明市选民决定。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP