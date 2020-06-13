西班牙染疫不治人数6/7后就卡住 引发外界质疑

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（法新社马德里13日电） 西班牙的2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫死亡总数，从6月7日以来就卡在2万7136人。这项遭到「冻结」的数据，让外界对西班牙疫情的真实状况产生质疑。

过去数个月来一直对外发布每日疫情数据的西班牙卫生部紧急事务协调官员西蒙（Fernando Simon）承认，疫情数据令人「惊讶且困惑」。

西班牙卫生部5月25日改变搜集确诊病例和死亡病例的方法后，一开始每天通报的染疫死亡数都介于50至100人，但之后每天通报的死亡数就开始降至5人以下，甚至是无人死亡。

加泰隆尼亚开放大学（Catalonia's Open University）卫生科学专家马席普（Salvador Macip）说：「最大的危险就是散播疫情已经结束的想法，因为国内疫情未歇，只是情况没有过去严重。」

西蒙上周承认，由于数据差异导致死亡总数维持不变，他将原因归咎于某些地区延迟提交数据。

西蒙指出：「自6月7日以来，染疫死亡数就停在2万7136人，同时地方主管机关检视染疫死亡资讯…直到他们可以给出确切的死亡日期，这样会有比较清楚的时序。」

但部分地方当局反驳，坚称他们已经提交所有上头要求的数据，却没有反映在整体的死亡数上。

安达鲁西亚自治区（Andalusia）就是如此，当地卫生官员最近就抨击中央政府「完全不尊重死者」，公布的数字低于安达鲁西亚自治区提交的数据。

「国家报」（El Pais）数据分析师兰诺拉斯（Kiko Llaneras）解释，新的统计系统有一个问题就是过度强调通报前一天的数据，数据若在期限过后才送达，就不会加到每天通报的总数中。

他还说，这已经变成大量错误讯息的来源，就沟通而言，所有的讨论都遭受到损害。

© 2020 AFP