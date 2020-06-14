义大利名记者涉种族歧视 雕像遭泼漆

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（法新社罗马14日电） 义大利名记者蒙塔奈利（Indro Montanelli）在米兰的雕像昨晚被泼红漆，还被写上「种族主义者，强奸犯」字样。欧美各国近日有多座雕像遭破坏，但这是义大利首次发生类似事件。

这座坐落在米兰同名公园内的蒙塔奈利雕像昨晚遭蓄意破坏后，米兰市一名工人今天上午试着以喷雾清洁雕像。

反法西斯团体I Sentinelli di Milano呼吁米兰市长移除这座雕像，因蒙塔奈利自愿参与1935年义大利独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的入侵衣索比亚殖民行动后，娶了自己买来的东非厄利垂亚（Eritrea）女童。

I Sentinelli di Milano在社群媒体上说：「在米兰，有一座为蒙塔奈利打造的公园，也有一座他的雕像。蒙塔奈利生前曾骄傲表示，他在义大利法西斯政权侵略衣索比亚时，娶了一名自己买来的厄利垂亚12岁女童，让这名女童成为他的性奴隶。」

但米兰市长沙拉（Giuseppe Sala）拒绝移除雕像，此举获得义大利外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）支持。

蒙塔奈利2001年逝世，享耆寿92岁。他是20世纪最着名且最具影响力的义大利记者，创办右派媒体「新闻报」（Il Giornale），并曾任职于义大利报纸「晚邮报」（Corriere della Sera）。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日被捕后丧命，引爆全球反种族歧视示威潮。近日美国多位涉及种族歧视或殖民主义的名人的雕像遭移除或破坏，欧洲也出现越来越多类似事件。但这是义大利首度传出有雕像遭破坏。

© 2020 AFP