俄总统首评美国抗议潮：显示内部危机根深蒂固

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（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，美国爆发反种族主义抗议，是国内存在深层危机的迹象。这是蒲亭首度对美国的抗议风潮发表评论。

蒲亭接受俄国电视台「第一频道」（Rossiya 1）访问时，被问及对美国近日事件有何看法。他说，美国发生的事情，「是一些根深蒂固内部危机的徵象」。

蒲亭批评美国反种族主义抗议引发群众暴力。他表示：「如果这场争取天赋权利、合法权利的战斗，演变成骚乱和暴动，我看不出对国家有何好处。…我们永远不支持这么做。」

但蒲亭强调自己支持非裔美国人争取平等，坚称「在苏联和当代俄罗斯，我们一直很同情非裔美国人奋力争取天赋的人权」。

蒲亭也把美国社会骚乱，与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情并谈。他说：「这显示（美国）出问题了。与对抗冠状病毒有关的事情，可让人看见普遍性的问题。」

蒲亭拿美、俄两国的疫情状况做比较，他说，在俄国受到极少损失后稳步脱离冠状病毒疫情的同时，美国却不是这么一回事。

俄罗斯当局今天证实新增8835起2019冠状病毒疾病病例，累计病例来到52万8964例，排全球第3多。美国累计确诊案例则为全球之冠，至今已破207万例。

蒲亭批评美国抗疫缺乏强而有力的领导，「总统说我们必须怎么做时，某些地方的州长却告诉他该往哪里去」。

蒲亭说：「我认为问题在于小团体的利益、政党利益，凌驾于整体社会和人民的利益之上。…（在俄国，）我不相信政府或各地区会有人说：『我们不会照政府说的、总统说的做，我们认为那样做不对。』」

俄国电视台「第一频道」已公开访问片段，完整内容将于今天傍晚播出。电视台并称这是蒲亭自爆发疫情以来的第一场访问。

© 2020 AFP