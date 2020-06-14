全球冠状病毒疫情确诊超过771万例 逾42.7万人病故

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎13日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间13日19时（台湾14日凌晨3时），全球感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例至少771万1490例，至少42万7495人染疫病故。

COVID-19疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有345万8300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万5059人病故，累计确诊数达206万1315例，至少54万7386人康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万1828人病故，确诊达82万8810例。

其他疫情重灾国还包括英国（4万1662死，29万4375例确诊）、义大利（3万4301死，23万6651例确诊）、法国（2万9398死，19万3616例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3075例确诊，7万8367人痊愈。

从区域来看，欧洲累计确诊238万2860例，18万7405死；美国和加拿大累计确诊215万9686例，12万3216死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊157万9124例，7万6672死。

亚洲累计确诊80万8221例，2万2449死；中东地区累计确诊55万4472例，1万1485死；非洲累计确诊22万7430例，6137死；大洋洲累计确诊8698例，131死。

© 2020 AFP