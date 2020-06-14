全球反警暴示威延烧 欧洲亚澳民众声援

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（法新社巴黎13日电） 非裔美国男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白人警方压颈致死，在全球掀起不满种族歧视的抗议声浪，国际间连续2个周末都有民众上街集会表达诉求，欧洲亚澳也有民众响应。

瑞士数个城市今天数千人上街游行，其中苏黎世（Zurich）游行规模最大，约有万人响应。警方表示有数百名极左派活动人士投掷物品攻击，导致1名员警受伤，警方已逮捕若干滋事者。

根据德新社（DPA）报导，德国南部城市斯图加特（Stuttgart）约有2000人集会，北部城市卢比克（Lubeck）和汉堡（Hamburg）则分别有500和250人参与，均未传出冲突。

亚洲方面，台湾约有500位民众齐聚台北市二二八和平公园，响应全球反种族歧视示威潮，现场气氛热烈，民众高举各式各样的标语，上面写着「白人至上主义是最致命的病毒」及「不给公道，就没有和平」等字眼。

澳洲数个城市连续2个周末有数千人不顾当局称示威民众恐让澳洲防疫破功的警告，仍旧走上街头，其中以西澳州首府伯斯（Perth）规模最大。

东京也有数十人冒雨上街游行响应。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP