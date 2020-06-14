反种族歧视 纽西兰民众单膝跪地抗议

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（法新社威灵顿14日电） 纽西兰奥克兰的美国领事馆外，今天聚集数千人单膝跪地以示抗议。这是纽西兰人第2周发动示威支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动，同时凸显当地歧视问题。

抗议民众在流行音乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）「他们不在乎我们」（They Don't Care About Us）的乐音中，高喊「不给公道，就没有和平」、「人民的力量无可匹敌，因为人民的力量不会停息」等口号。

在首都威灵顿（Wellington），另有超过2000人朝国会方向游行。他们先在市中心集合聆听演说，主题包含警界内部的种族偏见、原住民毛利人（Maori）的高监禁率，以及提倡移除殖民者雕像等。

另外，汉密顿市（Hamilton）在反种族主义者威胁要推倒殖民时期指挥官汉密顿（Captain John Fane Charles Hamilton）的铜像后，当局已把铜像拆除。这座城市名称就源自汉密顿指挥官，抗议者指控他当年犯下谋杀行径。

自非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在美国遭白人警察用膝盖压颈死亡后，全球各地纷纷响应抗议。

在奥克兰（Auckland）的集会上，社运人士法伊波提（Julia Whaipooti）告诉群众：「佛洛伊德没了气息，我们的任务是确保那种情况不会白白发生。」

奥克兰大学（Auckland University）社会学教授纳希德（Camille Nakhid）则说，纽西兰各地原住民与有色人种都被「膝盖压着脖子」。

纳希德表示：「我们排队就医要等比较久，我们更难取得所需医药。…当他们把我们的社区中产阶级化，我们必须搬到交通不便、就业和医护机会较少的郊区，就是在用膝盖压着我们的脖子。」

「我们的原住民、黑人、有色人种…我们看见你们、承认你们。让我们一起敞开双臂环绕和拥抱彼此，帮助推开脖子上那些该死的膝盖。」

© 2020 AFP