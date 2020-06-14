受累疫情 约旦观光古城彼特拉宛如鬼城

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（法新社约旦彼特拉13日电） 约旦境内雄伟古城彼特拉（Petra）在沙漠中矗立两千多年，城内凿入瑰红岩壁中的神殿往年此时通常游客络绎不绝，但今年受疫情冲击，整座古城陷入一片死寂，宛如鬼城。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，约旦当局实施封锁措施，最后一批观光客于3月16日出境后，约旦隔天旋即对外关闭边界。

在这座考古遗址担任警卫10年、42岁的希拉拉特（Nayef Hilalat）说：「这是我第一次看到此地如此空荡。以往这里都会有数千名观光客。」

他感叹道：「往年此时，这里都会充满嘈杂的人声，如今只能听见鸟鸣。」

彼特拉曾为游牧民族纳巴泰阿拉伯人（Nabataean Arab）的都城，历史至少可追溯到公元前200年。被誉为世界七大奇景之一的彼特拉1985年获联合国教科文组织（UNESCO）列入世界遗产。

随着时间流逝，彼特拉已经成为约旦和整个地区的观光胜地。

城内壮观的卡兹尼神殿（Al-Khazneh，或宝藏殿）和其令人叹为观止的砂岩立面，是彼特拉最受欢迎的景点之一，也是名导史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1989年电影「圣战奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）取景地点。

但如今，长逾1公里、陡峭蜿蜒直通卡兹尼神殿的西克峡谷（Siq）却渺无人迹。过去此地通常挤满徒步、骑着驴子或搭乘马车的观光客。

这座北临死海，南濒红海、坐落深谷中的遗址，如今犹如一座鬼城，约200名导游和1500名马匹和驴子饲主也跟着失业。

在当地担任导游逾30年、育有6名子女的55岁男子纳瓦夫雷（Naim Nawafleh）说：「这真是一场灾难。过去观光客人数会依据区域动荡情况而定，但如今却连一个观光客也没有，这是前所未有的事。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP