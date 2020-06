受累疫情 约旦观光古城彼特拉宛如鬼城

广告 继续浏览后续

(法新社约旦彼特拉13日电) 约旦境内雄伟古城彼特拉(Petra)在沙漠中矗立两千多年,城内凿入瑰红岩壁中的神殿往年此时通常游客络绎不绝,但今年受疫情冲击,整座古城陷入一片死寂,宛如鬼城。

随着2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情蔓延全球,约旦当局实施封锁措施,最后一批观光客于3月16日出境后,约旦隔天旋即对外关闭边界。

在这座考古遗址担任警卫10年、42岁的希拉拉特(Nayef Hilalat)说:「这是我第一次看到此地如此空荡。以往这里都会有数千名观光客。」

他感叹道:「往年此时,这里都会充满嘈杂的人声,如今只能听见鸟鸣。」

彼特拉曾为游牧民族纳巴泰阿拉伯人(Nabataean Arab)的都城,历史至少可追溯到公元前200年。被誉为世界七大奇景之一的彼特拉1985年获联合国教科文组织(UNESCO)列入世界遗产。

随着时间流逝,彼特拉已经成为约旦和整个地区的观光胜地。

城内壮观的卡兹尼神殿(Al-Khazneh,或宝藏殿)和其令人叹为观止的砂岩立面,是彼特拉最受欢迎的景点之一,也是名导史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1989年电影「圣战奇兵」(Indiana Jones and the Last Crusade)取景地点。

但如今,长逾1公里、陡峭蜿蜒直通卡兹尼神殿的西克峡谷(Siq)却渺无人迹。过去此地通常挤满徒步、骑着驴子或搭乘马车的观光客。

这座北临死海,南濒红海、坐落深谷中的遗址,如今犹如一座鬼城,约200名导游和1500名马匹和驴子饲主也跟着失业。

在当地担任导游逾30年、育有6名子女的55岁男子纳瓦夫雷(Naim Nawafleh)说:「这真是一场灾难。过去观光客人数会依据区域动荡情况而定,但如今却连一个观光客也没有,这是前所未有的事。」(译者:李佩珊/核稿:严思祺)

© 2020 AFP