川普西点军校毕业典礼致词 避谈种族主义问题

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天在西点军校毕业典礼致词，但在很大程度上回避了最近有关反种族歧视的示威及军方在平息动乱的角色等争议问题。

川普告诉1107名毕业生说：「美国是人类史上最伟大的国家」。这些毕业生在美国军事学院（United States Military Academy at West Point，西点军校）阅兵场聆听川普致词，他们顶着艳阳，彼此保持适当距离。

但川普并未直接提及最近有关反种族歧视的示威，只是稍微提到军方高层最近反对他打算动用现役军人镇压抗议活动。

川普在致词中最接近碰触反种族歧视示威议题的时刻，是当他说：「我也要感谢国民兵的男女成员，对飓风和天然灾害带来的挑战所做出的因应，确保了街上的和平、安全和宪政法治。」

由西点军校首位非裔校长威廉斯（Darryl Williams）中将介绍上台致词的川普，也只是顺道提及国内面临的种族主义挑战。

川普说：「军队站在最前线终结种族隔离带来的严重不公，西点的毕业生在南北战争（Civil War）中领导战斗，终结邪恶的奴隶制度。」

但川普没有提到的是，西点军校仍有一座营房以李将军（Robert E. Lee）命名。李将军在南北战争中，领导邦联军（Confederate Army），与主张废除奴隶制的北方联邦（Union）爆发战争，最终邦联军战败，奴隶制度随之终结。

美国军事基地仍有以邦联军军官之名命名，最近有呼声要求重新命名，川普已经拒绝。

© 2020 AFP