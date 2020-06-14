涉嫌在恐攻罹难警察纪念牌旁小便 英男子被捕

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（法新社伦敦14日电） 英国警方今天表示，一名男子涉嫌于昨天伦敦市区发生抗议期间，在2017年恐攻遇害员警的纪念牌旁小便，警方已逮捕这名男子。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）表示，这名28岁男子自己在伦敦东北方艾塞克斯郡（Essex）一处警局现身，警方以涉嫌「作出有违公德的行径」为理由将他逮捕。目前犯嫌仍遭拘留。

社群媒体出现男子在员警巴默（Keith Palmer）纪念牌旁小便的照片后，伦敦都会警察局便启动调查。巴默死于2017年英国国会外的恐怖攻击。

咸信这起小便事件发生在昨天的暴力冲突期间。

昨天有数千名自封「爱国人士」、获得极右派团体支持的抗议者，出现在伦敦市区。现场后来爆发暴力冲突，警方逮捕超过100人。

电视台画面显示，一些人在现场鼓噪，朝员警挥拳、扔瓶子和烟雾弹，并跟支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活动的敌对抗议者扭打。

这些「爱国人士」说，他们现身是为了保卫最近在反种族主义抗议中被破坏的雕像和纪念碑。

巴默纪念牌遭玷污的画面引来各界谴责。巴默死后率先伸援的保守党议员艾伍德（Tobias Ellwood）就说，这种行径很「可恶」。

艾伍德在推特上写道：「这个男人太可耻了。」

伦敦都会区警察局高级警官贾维德（Bas Javid）也形容这张照片「令人作恶」，昨天他已誓言，警方会「搜集我们可得的所有证据，采取适当行动」。

© 2020 AFP