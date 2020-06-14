英药厂疫苗可望年底前问世 配送欧盟各国抗疫

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（法新社罗马13日电） 英国制药厂阿斯特捷利康公司已和德、法、荷、义等政府签约，一旦疫苗研发成功，将以非营利方式提供给欧盟国家对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），预定年底前开始配送。

这支疫苗是由阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）与英国牛津大学合作研发，牛津大学在4月开始以数百名自愿者进行疫苗初步试验，目前已扩大到1万人参与实验。德国政府消息人士告诉法新社说，疫苗可望在年底前成功研发完成。

法新社报导，德国卫生部表示，德、法、荷、义等政府与阿斯特捷利康签约，以确保阿斯特捷利康提供3亿剂疫苗给欧盟。

德国卫生部说，疫苗「必须配送给所有想要参与的欧盟成员国，并依照各国人口多寡来配送」。

这项合约将提供多达4亿剂疫苗。阿斯特捷利康并说，公司正设法扩大制造规模，在疫情期间以非营利方式提供使用。

这项合约是欧洲「包容性疫苗联盟」（Inclusive Vaccines Alliance, IVA）首度签署的协议。IVA由法国、德国、荷兰和义大利共同成立，目的是为欧盟所有成员国尽快取得疫苗。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP