西班牙6/21对葡萄牙以外欧盟国家重开边界

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（法新社马德里14日电） 西班牙总理桑杰士今天宣布，作为全球热门观光国度之一的西班牙，21日起将恢复与欧洲联盟（EU）成员国间的自由旅行，但与葡萄牙的陆地边界仍将维持关闭至7月1日。

桑杰士（Pedro Sanchez）在电视转播谈话表示，马德里中央政府原先计划7月1日完全重启与欧盟国家的旅行，后来仍决定「在6月21日解除对所有成员国的边界检查」，但葡萄牙例外。葡萄牙的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡率比西班牙低得多。

21日西班牙也会解除3月中开始实施的防疫紧急状态。

西班牙迄今已有超过2万7000人死于2019冠状病毒疾病，死亡人数在全球高居前几名。但西班牙4700万人民中，逾70%在15日前都会进入逐步松绑的防疫封锁措施最后阶段，而封锁令理应在21日前解除。

欧盟执行委员会（European Commission）已建议27个成员国15日对彼此完全开放边界，许多国家都有此计画。

义大利已于3日重新开放边界，对来自欧洲的旅客完全解禁。

西班牙政府虽已宣布疫情受控制，但桑杰士暗示他忧心开放边界会引发新一波疫情。他表示：「现在是关键时刻，但我们准备好了。」

桑杰士还说，5月15日以后入境西班牙而必须接受隔离检疫的旅客，隔离期也将于21日结束。

© 2020 AFP