西甲复赛 梅西1进球2助攻率巴塞隆纳赢球

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（法新社马德里13日电） 西甲因疫情暂停3个月后复赛，巴塞隆纳在阿根廷球星梅西个人1进球、2助攻带领下，以4比0击败皇家马约卡，稳坐西甲龙头宝座。

西班牙足球甲级联赛（La Liga）因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情停赛3个月后复赛，维达尔（Arturo Vidal）今天在比赛开踢64秒以头槌破网，让巴塞隆纳（Barcelona）首开记录，布瑞斯威特（Martin Braithwaite）在第37分钟获梅西（Lionel Messi）助攻进球，让巴塞隆纳2比0领先。

为了预防疫情蔓延，西甲赛事虽复赛，但采不开放球迷入场观赛的闭门方式进行，不料下半场比赛开踢后，却仍出现一名球迷跑进场中，让比赛短暂中断的意外插曲。

艾尔巴（Jordi Alba）在比赛第79分钟，同样接获梅西传球，在小禁区外起脚射门破网，让巴塞隆纳3比0扩大领先优势。比赛进入伤停补时阶段，梅西接获传球，将球带到小禁区附近，在3名对手的防守下，硬是找到空隙起脚，球以刁钻的角度进到球门，这是他个人本季第25个进球，让巴塞隆纳最终4比0大胜皇家马约卡（Real Mallorca）。

巴塞隆纳今天赢球，继续位居战绩榜龙头，积分领先排名第2的皇家马德里（Real Madrid）扩大到5分。皇家马德里14日在主场若能击败埃瓦尔（Eibar），与巴塞隆纳间的差距能再缩小到2分。

巴塞隆纳总教练赛田（Quique Setien）说：「我很高兴， 因为这样的开始（复赛就拿下胜利），对未来的发展将有很大的帮助。」

© 2020 AFP