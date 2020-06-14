邱吉尔照突从英相搜寻结果列图消失 Google要查

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（法新社伦敦14日电） 英国二战英雄前首相邱吉尔近日卷入全球反种族歧视抗议浪潮，雕像遭破坏。在敏感时机，有人发现Google搜寻结果出现的历任英相列图独缺邱吉尔照片。Google今天表示会调查原因。

网路搜寻引擎巨擘谷歌（Google）今天在推特（Twitter）发表声明说，邱吉尔（Winston Churchill）的照片之所以消失在英国历任首相搜寻结果最上方的图像列，是一次自动更新后的结果，「并非刻意造成」。若因此产生「任何疑虑」，Google表示歉意。

Google强调，这个问题只发生在搜寻结果的「知识图谱」（knowledge graph）列，民众仍可透过Google轻易搜寻到许多邱吉尔的照片。

邱吉尔因过往种族歧视纪录引发争议，而卷入近日全球掀起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮。上周末在伦敦市中心进行的抗议活动，有人在邱吉尔的雕像涂上「种族主义者」字样。

反对者批评邱吉尔在第二次世界大战期间采取的政策，导致1943年印度孟加拉邦数百万人死于饥荒。也有人指责邱吉尔在长期政治生涯中，一再对白人以外族群表露偏见和歧视。

Google的声明表示，他们会尽快将邱吉尔的照片重新放上搜寻结果列图，并「研究自动更新究竟为何会导致它消失，以了解系统是否有任何需要改进的地方」。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP