中国拒加入美俄会谈 瑞典智库：武器管制前景严峻

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（法新社斯德哥尔摩15日电） 瑞典智库研究人员今天说，拥核大国持续推动武器现代化，研究人员并警告紧张局势升温，武器管制「前景严峻」。

共同撰写研究报告的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）核武管制计画主任凯尔（Shannon Kile）说：「俄罗斯和美国丧失重要沟通管道…可能会导致新的核武竞赛。」

美俄两国掌握全球9成以上核武。

凯尔是指新战略武器裁减条约（New START）前景堪忧。新战略武器裁减条约预定在明年2月到期，这是美俄两大强权之间仅存的核武协议，目的是让核武数量持续低于冷战时期。

SIPRI研究人员指出：「2019年无论是商讨延续New START或谈判新协议都没有进展。」

与此同时，拥核大国持续推动武器现代化，而中国和印度一直在扩大核武规模。

SIPRI在报告中说：「中国正处于核武库现代化重大时期，首度发展所谓的核三位一体，以同时具备新的陆基、海基飞弹与空基核武能力。」

美国坚持中国之后都必须加入核武裁减会谈，但中方一再拒绝。

SIPRI报告中说，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列及北韩今年初估计共有1万3400枚核武，这个数量比去年初少465枚，主因美俄两国拆除退役核武。

© 2020 AFP