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（法新社香港15日电） 亚洲股市延续上周颓势，今天收盘重挫，因投资人担心全球恐爆发第2波疫情，让松绑防疫禁令喊卡，扼杀正在萌芽的经济复苏。

欧洲各国实施数月严格禁足措施后，近来纷纷加快脚步恢复经济活动。但同时有迹象显示，致命疫情正在中国卷土重来，美国的病例也再度增加。

中国首都北京市批发市场11日再度传出1起武汉肺炎本土确诊病例，随后疫情快速蔓延，截至14日午夜12时，共新增79例确诊患者，当局展开大规模检测，封锁周边数个社区。北京市一名官员今天表示，也在另一个市场发现病例。

为了抑制新一波疫情爆发，北京市关闭这两处批发市场，并派武警在外把守，封锁附近的社区。

美国德州和佛罗里达州等10几个州通报单日新增确诊病例创新高，义大利罗马和日本东京染疫人数也激增。

世界卫生组织（WHO）副主任盖拉（Ranieri Guerra）说：「这代表病毒没有丧失传染力，病毒没有减弱…防疫不应该松懈。」

东京股市挫跌3.47%，首尔股市重挫4.76%，香港股市下跌2.16%，雪梨股市下挫2.19%，新加坡股市挫跌2.64%，曼谷股市下挫2.93%。

官方数据显示，中国5月工业生产持续缓慢改善，但零售销售较去年同期再度下滑，意味消费者仍对外出购物感到不安，上海股市下跌1.02%。

马尼拉股市重挫4.82%，台北股市下挫1.08%，雅加达股市下跌1.31%，威灵顿股市挫跌0.38%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP