佛洛伊德之死持续发酵 英成立委员会应对种族不公

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（法新社伦敦15日电） 美国非裔男子佛洛伊德之死在全球引发的抗议潮持续发酵，英国各地近日也爆发反种族主义示威后，英国首相强生表示，他已成立一个委员会，来探讨「各种层面的不平等」现象。

强生（Boris Johnson）今天投书「每日电讯报」（Daily Telegraph）写道，尽管已有「长足进步」，但在应对种族主义问题方面，「我们还需多加努力」。他也说，必须因应问题的「本质」，而不只是「象徵」意义。

美国手无寸铁的非裔男子佛洛伊德5月25日遭警察压颈致死后，英国各地城市掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活动，伦敦上周末出现极右翼团体集会，对抗反种族主义示威者。

强生撰文说：「现在是跨政府委员会探讨各种不平等现象的时候了，包括就业、健康状况、学术以及其他各行各业面向。」

反种族主义运动人士呼吁当局拆除若干历史人物的雕像，他们在西南部港口城市布里斯托（Bristol）拉下17世纪奴隶商科斯顿（Edward Colston）雕像，被认为是「黑人的命也是命」运动的一个重要时刻。

不过强生坚称，西敏区（Westminster）英国国会外的邱吉尔（Winston Churchill）铜像应被保留。有些运动人士认为，二战时期的英国铁血首相邱吉尔是种族主义者。

强生写道：「我们必须应对当前情况，而非试图重写历史，这意味我们绝不能陷入没完没了的辩论中，争论哪位着名历史人物足够端正或政治正确，可以留在公众视野当中。」

强生也谴责上周末齐聚在伦敦市中心，以「保护」邱吉尔雕像的「暴徒」。

他建议，与其拆除它们，不如建造更多被当代人视为「值得纪念者」的雕像。

然而，强生过去的失言风波，也让他被贴上种族歧视的标签。2002年，时任英国首相的布莱尔（Tony Blair）访问非洲前，强生在电讯报专栏以充满种族色彩的字眼写道，「挥舞旗帜、龇牙咧嘴大笑的黑人小孩」将高声欢呼迎接布莱尔。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP