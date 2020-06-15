全球新冠肺炎确诊逼近793万例 逾43.3万人不治

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间15日11时（台湾15日晚间7时），全球至少43万3493人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾792万8590例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有357万4300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万5732人病故，累计确诊数达209万4069例，至少56万1816人康复。

巴西的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万3332人病故，确诊达86万7624例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万1698死，29万5889例确诊）、义大利（3万4345死，23万6989确诊）、法国（2万9407死，19万4023例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3181例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊241万1653例，18万7925死；美国和加拿大累计确诊219万2802例，12万3928死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊165万4461例，7万9777死。

亚洲累计确诊85万5373例，2万3361死；中东地区累计确诊56万1067例，1万1848死；非洲累计确诊24万4532例，6523死；大洋洲累计确诊8710例，131死。（译者：陈政一）

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