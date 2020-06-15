全球COVID-19疫情逼近785万例确诊 逾43万人病故

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间14日19时（台湾15日凌晨3时），全球至少43万1193人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾784万8160例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有353万4200人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万5586人病故，累计确诊数达208万4506例，至少55万6606人康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万2720人病故，确诊达85万514例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万1698死，29万5889例确诊）、义大利（3万4345死，23万6989例确诊）、法国（2万9398死，19万3616例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3132例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊240万924例，18万7701 死；美国和加拿大累计确诊218万3239例，12万3782死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊162万2741例，7万8557死。

亚洲累计确诊83万8300例，2万2958死；中东地区累计确诊55万8618例，1万1735死；非洲累计确诊23万5637例，6329死；大洋洲累计确诊8710例，131死。（译者：陈彦钧）

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