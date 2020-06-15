公民被中国判死 澳洲总理关切

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（法新社雪梨15日电） 中澳两国紧张关系升高之际，澳洲男子吉莱斯比遭中国广州市中级人民法院以走私毒品罪判处死刑。澳洲总理莫里森今天说，正寻求就吉莱斯比的命运与中国交涉。

莫里森（Scott Morrison）表示，他对于吉莱斯比（Karm Gilespie）的遭遇感到既难过又担忧。

他说：「我们将持续提供吉莱斯比领事协助，并就他的案子与中国交涉。」

中国国营媒体报导，50多岁的吉莱斯比因托运行李被起出超过7.5公斤的甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒），2013年农历春节前夕在香港西北方的广州白云机场被捕。

吉莱斯比被捕一事未被披露。亲友告诉澳洲媒体，他当时突然消失，令他们感到费解。

不过吉莱斯比家属发表声明，要求他的旧识「不要揣测吉莱斯比目前的处境，我们认为这对于他的案子毫无助益」。

这个周末传来吉莱斯比遭判处死刑的消息，时值中国与澳洲外交关系恶化之际，此前澳洲呼吁国际调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病源与蔓延。这波疫情源自于中国华中地区的武汉市。

中国近几周禁止澳洲牛肉进口，并针对澳洲大麦课徵关税，同时呼吁中国学生考虑不要赴澳洲留学。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP