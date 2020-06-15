拜仁拚德甲8连霸 最快16日如愿

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（法新社柏林14日电） 德甲卫冕军拜仁慕尼黑寻求8连霸，总教练佛利克（Hansi Flick）希望16日对倒数第2、已在降级区的文达不莱梅之战就一锤定音，以免夜长梦多。

拜仁昨天2比1擒伏门兴格拉德巴赫，不过球队两大主力莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）与穆勒（Thomas Mueller）因先前累积的黄牌而没法出赛；但16日对文达不来梅时两人都能上阵。

莱万本季德甲的进球仍然凶猛；穆勒目前20助攻，距德甲单季最多助攻纪录只差1次就能追平。

拜仁过去10年对文达不来梅12战全胜，若16日能持续对战取胜，就能赢得队史第30座德甲冠军，并让佛利克执教拜仁第1年就尝到封王滋味。

去年11月接替柯瓦奇（Niko Kovac）执掌兵符的佛利克说：「我们希望16日就完成封王，我们本季表现出色，也想延续这股赢球态势。」

「我们的目标就是再次击败文达不来梅，毕其功于一役。」

拜仁已在联赛拉出一波10连胜，击败文达不来梅积分榜就能与第2名的多特蒙德拉开至10分差距，让只剩3场季赛的多特就算全赢也追不上；多特17日将在主场迎战另一弱旅梅因斯。

© 2020 AFP