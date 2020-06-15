欧盟多国重开边界 中国COVID-19病例增

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（法新社布鲁塞尔15日电） 在实施数月防疫限制令后，欧洲联盟（EU）多个国家今天对其他成员国重新开放边界。但疾病源头中国爆发新一波病例，令人忧心可能出现第2波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

欧洲多数地区近几周2019冠状病毒疾病新增案例下滑，政府亟思松绑令人痛苦的防疫封锁令。这类限制措施拯救了人命也重创经济，让不得出门的民众感到厌倦。

包括比利时、法国、德国、希腊与乌克兰等国家，今天都解除边界限制。英格兰的店家与户外景点也将迎接3月以来的首批顾客。巴黎咖啡厅与餐厅已获准完全恢复营业。

希腊桑托里尼岛（Santorini）首府菲拉（Fira）一家礼品店的员工德罗索斯（Michalis Drosos）说：「我们渴望、需要、盼望观光客。没有这些人，我们怎么活？」

不过虽然欧洲疫情减缓，拉丁美洲疫情正逐渐扩散，伊朗、印度新增死亡和确诊案例也以令人忧心的速度增加，在在让人担忧全球长期抗疫将面临的挑战。

去年底率先爆出疫情的中国，是今年初首个祭出严格封城禁足令的国家，让中国在危机重创他国之际，本土病例得以逼近于零。

但据北京市卫生健康委员会每日通报，截至14日午夜12时，当地4天内新增79例本土病例，其中大量患者来自新发地批发市场。北京一处体育场出现集体筛检的队伍，多个社区实施严格封锁措施。

2019冠状病毒疾病肆虐全球近半年，弄得无数人的生活天翻地覆，全球经济遭受重创。至今全球已有超过43万人病殁。

© 2020 AFP