欧美疫情引发通勤忧虑 台湾自行车订单剧增

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（法新社台中15日电） 欧美由于疫情街道空旷，加上人们长期足不出户出现幽闭烦躁症，以及疫情令人忧心通勤问题，以致自行车需求大增，台湾自行车工厂订单随之剧增，急忙大批生产新车。

法新社报导，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使全球陷入经济衰退，重创许多产业，但自行车业却进入荣景时期，让台湾赚取一大额外获利。台湾是引领全球的自行车生产国，透过及早抗疫，成功避免大规模封锁。

全球自行车龙头、以捷安特（Giant）品牌闻名的台湾巨大集团董事长杜?珍表示，巨大近几个月来忙得晕头转向。

杜?珍上周在捷安特台中新总部告诉法新社：「我们看到发生什么，然后我们迅速回应。」「我们动员旗下公司，包括我们的工厂及销售公司…以满足消费者需求。」

据报导，在欧洲与北美各地，经销商的自行车货架已经空了，民众大排长龙等待重新供货，自行车制造商的订单持续增加。

英国自行车业者协会（Association of Cycle Traders）指出，约有2万台等候生产和运送的自行车已卖出或被预购。

根据市场追踪公司NPD集团（NPD Group），通勤和健身自行车3月销售额比去年同期增加66%，休闲自行车跃增121%，电动自行车增长85%。

台湾自行车输出业同业工会秘书长张蕙娟指出，在第1季疫情首度散播时，制造商起先因为订单取消或延后而受创，但需求随后回升。

张蕙娟告诉法新社：「我们看到紧急订单或甚至恐慌性购买。」「台湾两大自行车制造商的订单都已排至年底。」

© 2020 AFP