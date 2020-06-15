法国总统：反种族主义 但拒拆殖民时期人物雕像

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（法新社巴黎14日电） 美国非裔男子佛洛伊德5月底被白人警员以膝盖压颈致死，引爆全球各地反对种族主义的示威浪潮。但法国总统马克宏今天表示，法国不会试图拆除具有争议的殖民主义时期人物雕像。

马克宏（Emmanuel Macron）今天向全国发表谈话说道，法国在对抗种族主义的战斗中将「毫不妥协」。

在英国和美国，愤怒的群众拆除了殖民主义时期人物的雕像。但马克宏表示，法国不会掩盖本身的历史元素或拆除可能曾提倡种族主义观点或政策的公众人物雕像。

他还说：「法国不会从历史中抹去任何痕迹或任何名字。」

由于法国曾经殖民非洲多个国家，马克宏指出，法国和非洲必须共同找出「对于地中海两岸都可行的现况及未来」。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌持用20美元伪钞购物，到场处理的白人警员却以膝盖强压他的颈部。

尽管佛洛伊德说自己无法呼吸，并保证会听从指示，但这名警员没有放松力道，最终导致佛洛伊德丧命。这起事件引爆全美各地的反种族歧视抗议，示威浪潮更席卷世界各国。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP