疫情病死遭揭低报 智利宣布疑似例一律纳入

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（法新社圣地牙哥14日电） 智利新上任的卫生部长今天宣布，智利的2019冠状病毒疾病（COVID-19）官方死亡人数，会把「疑似因疫情病死」一并纳入，如此一来，智利的疫情病死数据将翻倍。

智利在过去24小时内新增近7000例感染后，新任卫生部长巴里斯（Enrique Paris）表示，首都圣地牙哥大都会地区的隔离措施「至少会持续到整个6月」。

同时身为儿科医师与毒物学专家的巴里斯在记者会宣布，智利政府会把「疑似因感染新型冠状病毒的死亡病例」纳入每周公布2次的流行病学报告中。

巴里斯今天晚间接受「第三日报」（La Tercera）访问时说：「我认为6月疫情会最惨，或至少非常糟糕。7月头两周，我认为感染人数还会增加，只有等到8月，若天可怜见，执行隔离的效果应可慢慢出现，当然前提是民众都有确实遵守。」

巴里斯昨天才新接任卫生部长。前任部长马纳立（Jaime Manalich）因智利的官方病死人数争议而黯然下台。

智利政府先前对外表示，自3月3日智利爆发疫情至今夺走逾3000条人命。然而调查性新闻组织CIPER揭露，智利通报世界卫生组织（WHO）的实际死亡人数超过5000人。

智利官方通报今天新增6938人感染与222人病故，感染总人数来到17万4293人，死亡人数累计为3323人。

© 2020 AFP