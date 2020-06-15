美非裔之死掀殖民省思 全球拆争议雕像声浪四起

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（法新社罗马15日电） 美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死事件引发全球反种族歧视抗议潮，同时掀起殖民省思，争议性历史人物的雕像在各地成为抗议群众喊拆的目标。

以下是近日多国拆除雕像事件一览：

●美国

警方10日表示，波士顿一座航海探险家哥伦布（Christopher Columbus）雕像被斩首。地方媒体报导，维吉尼亚州的里契蒙（Richmond）也有一座哥伦布雕像遭破坏。佛罗里达州迈阿密市中心一座哥伦布雕像被人泼红漆。

长期以来，15世纪的义大利人哥伦布在学校教科书里的形象都是发现「新世界」的航海家，但许多人认为他是美洲原住民种族灭绝帮凶。美国南北战争期间，支持奴隶制的南方将领备受批评，哥伦布也经常受到类似谴责。

此外，维吉尼亚州州长诺森（Ralph Northam）4日下令移除维州首府里契蒙市的南方邦联象徵李将军（Robert E. Lee）雕像。里契蒙市一座美利坚邦联总统戴维斯（Jefferson Davis）雕像10日遭人推倒。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼吁移除美国国会大厦内的11座南方邦联雕像。

五角大厦高层对一些以南北战争时南方将领为名的基地改名持开放态度，盼解争议，但总统川普10日以光荣传统为由拒绝为基地改名。

●英国

英格兰布里斯托（Bristol）示威群众7日推倒17世纪奴隶贸易商科斯顿（Edward Colston）雕像，并扔到港口。

英格兰南部普尔（Poole）当局11日表示，将移除世界童军运动创办人贝登堡（Robert Baden-Powell）雕像。贝登堡2007年被票选为排名第13的英国20世纪最具影响力人物，他创办童军活动的远见受到盛赞。不过批评者认为，贝登堡抱持种族主义观点，且是希特勒与法西斯主义的支持者。

伦敦市中心7日抗议活动中，有人在前首相邱吉尔（Winston Churchill）的雕像涂上「种族主义者」字样。

批评人士称邱吉尔在二次大战期间采取的政策，导致1943年印度孟加拉邦数百万人死于饥荒。也有人指责邱吉尔在长期政治生涯中，一再对白人以外族群表露偏见和歧视。

当此敏感之际，有人发现Google搜寻结果出现的历任英相列图独缺邱吉尔照片。Google在14日致歉并表示会调查原因。

●义大利

义大利名记者蒙塔奈利（Indro Montanelli）在米兰的雕像13日晚间被泼红漆，还被写上「种族主义者、强奸犯」字样。

反法西斯团体I Sentinelli di Milano呼吁米兰市长移除这座雕像，因蒙塔奈利自愿参与1935年义大利独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的入侵衣索比亚殖民行动后，娶了自己买来的东非厄利垂亚（Eritrea）女童。但米兰市长沙拉（Giuseppe Sala）拒绝移除雕像，此举获得义大利外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）支持。

蒙塔奈利2001年逝世，享耆寿92岁。他是20世纪最着名且最具影响力的义大利记者，创办右派媒体「新闻报」（Il Giornale），并曾任职于义大利报纸「晚邮报」（Corriere della Sera）。

●比利时

比利时港市安特卫普（Antwerp）一座19世纪国王利奥波德二世（King Leopold II）雕像遭到反种族主义抗议人士涂漆，市府9日将雕像移走。利奥波德二世雕像长久以来是活动人士攻击目标，因为他在非洲中部留下残酷的殖民历史，尤其是现在的刚果民主共和国。

●澳洲

澳洲第一大城雪梨海德公园（Hyde Park）的英国探险家库克船长（Captain James Cook）铜像14日清晨遭人涂鸦破坏，新南威尔斯州警方接获通报，随即逮捕两名年近30的女性。

●纽西兰

纽西兰第4大城汉密顿市（Hamilton）在反种族主义者威胁要推倒殖民时期英国军事指挥官汉密顿（Captain John Fane Charles Hamilton）的铜像后，当局已把铜像拆除。

这座城市名称就源自汉密顿，抗议者指控他当年犯下谋杀行径。英国19世纪向外拓展殖民地时期，汉密顿奉命到纽西兰对抗捍卫土地的毛利原住民。

© 2020 AFP