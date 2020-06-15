美驻英F-15战机坠入北海 飞行员生死未明

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦15日电） 法新社报导，美国一架F-15战机今天从英格兰东部一处英国皇家空军（Royal Air Force）基地起飞后，于进行训练任务时在北海（North Sea）坠机。

美国空军上尉西蒙斯（Miranda T. Simmons）在英国皇家空军拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）表示：「美国空军一架F-15C鹰式战机于今天（周一）9时40分（台湾时间下午4时40分）左右坠落北海。」

西蒙斯指出：「坠机原因及飞行员状态目前未明，英国搜索和救援单位已经被要求提供支援。」

这架战机从拉肯希斯基地起飞。这处基地位于英格兰东部沙福郡（Suffolk）的麦登豪（Mildenhall）附近，是美国空军第48战斗机联队驻地。

英国广播公司（BBC）报导，这架飞机据信坠毁于东约克郡（East Yorkshire）海岸外137公里处。

英国天空新闻（Sky News）引述飞机追踪网站报导，这架飞机消失前在上述地区盘旋。

英国海事暨海岸巡防署（Maritime and Coastguard Agency）未立即对此作出回应。

© 2020 AFP