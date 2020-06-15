联合国人权理事会将讨论种族歧视警察暴力议题

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（法新社日内瓦15日电） 美国非裔男子佛洛伊德遭白人警察压颈死亡事件，掀起全球示威抗议浪潮后，联合国人权理事会今天同意非洲国家提出的要求，本周将在会议中紧急讨论种族主义和警察暴力议题。

联合国人权理事会（UN Human Rights Council）第43次会议因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发，于3月中停会，今天复会。

理事会主席蒂西-费索伯格（Elisabeth Tichy-Fisslberger）今天提议，17日进行上述相关议题的「紧急辩论」（urgent debate）。她说：「看来无人反对。就这么决定。」

这是联合国人权理事会成立14年来，仅第5度同意举行「紧急辩论」，也就是在例行会议中进行特别讨论。

布吉纳法索驻联合国大使12日代表非洲54国致函蒂西-费索伯格，要求人权理事会就「种族歧视引发的违反人权行为、警察对非裔人士施加的暴力，以及要求停止歧视的和平示威者遭到暴力相向」等议题，进行紧急辩论。

非洲国家联合提出的要求，来自佛洛伊德（George Floyd）和其他警察暴力受害者的家属及600多个非政府组织（NGO）本周呼吁，联合国人权理事会应就美国系统性种族歧视和警察犯罪不受罚的问题，进行紧急讨论。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP