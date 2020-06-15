蒲亭呛川普 俄国抗疫做得比美国好

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（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯总统蒲亭今天在国营电视台表示，俄国2019冠状病毒疾病（COVID-19）抗疫工作做得比美国成功。

蒲亭将俄国与美国疫情做个对比，他说，在俄罗斯「我们正以最少的损失走出疫情，美国则不然」。

法新社报导，俄国今天通报确诊新增8835例，累计52万8964例，为全世界第3高；美国则为全球染疫人数最多的国家，约翰霍普金斯大学数据显示，目前为止累计209万3335人确诊。

蒲亭告诉国营电视台说，疫情曝露出美国「根深蒂固的内部危机」。

他批评美国抗疫工作缺乏强而有力领导，说美国「总统说必须这样这样，但某些州长却告诉他应该那样那样」。

蒲亭表示：「我认为问题症结在于团体利益与政党利益，凌驾于人民与整体社会利益之上。」

他称说：「然而，在俄罗斯，政府与地方领袖是『一个团队』在工作，不会脱离官方路线。」

蒲亭谈到抗疫策略指出，他不认为俄国的中央政府或地方政府内部会有人会说出「我们将不遵照政府指示去做」，或「总统所说的，我们认为是错的」这种话。

俄罗斯目前为止通报染疫死亡人数为6948人，相当于美国死亡总数11万5729的零头，不过，批评者认为，俄国统计数字特别低，可能是因为漏报。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP