马丘比丘7月重新开放 每日游客限675人

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（法新社秘鲁首都利马14日电） 马丘比丘是古印加帝国遗迹，也是秘鲁观光业珍贵的资产，受2019冠状病毒疾病影响而关闭，秘鲁官员表示，该地7月重启，但每日造访的游客人数限675人，约是原先的1/4。

库斯科（Cusco）大区主席贝纳文特（Jean Paul Benavente）告诉法新社，因应维持社交距离等预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延的措施，每天只有675名观光客得以获准参观马丘比丘（Machu Picchu），这个数量仅平时的1/4。

导游只能带7名观光客组成的小团，且团员都必须戴口罩。

贝纳文特表示，马丘比丘的重启，与3月16日以来实施的全国性限制措施松绑有关。

秘鲁的机场目前仍处于关闭状态，许多商店也还在歇业中。但尽管采取了拉丁美洲国家中最早开始、最严格的部分限制措施，但秘鲁染疫人数22万5000人，仍是该区域第2高的，另外还有6500人因染疫病故。

秘鲁政府5月宣布计画，诸如让儿童、公务员、年长者免费进入自然保护区、马丘比丘等遗迹，试图重振对该国来说十分重要的观光产业。

秘鲁的观光客预计将可在7、8月的时候再度搭机，但秘鲁政府尚未决定何时重开边境，目前仍不确定外国观光客何时能重返秘鲁。

在疫情爆发前，马丘比丘平均每天有2000到3000名观光客造访，旺季的高峰期每天甚至可见5000人前往。

疫情造成秘鲁观光产业的崩溃，在距马丘比丘70公里远的古印加帝国首都库斯科，仰赖观光业的劳动人口就有10万人。

马丘比丘在1948年开放观光，上次关闭是在2010年，当时是因为洪水冲坏铁路。

根据秘鲁总理泽巴洛斯（Vicente Zeballos）所言，秘鲁今年的观光产业收入已经损失33亿美元（约新台币989.83亿元）。

© 2020 AFP