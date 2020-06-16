不满网路评论 eBay前员工发动骚扰报复

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（法新社纽约15日电） 美国检方今天指控，6名eBay公司前高层和员工发现一份线上通讯刊登批评eBay的文章后，寄送一盒活蟑螂、看起来血淋淋的猪面具和葬礼用的花圈等物品，骚扰经营该通讯的夫妻档。

美国麻萨诸塞州行政区联邦检察官莱林（Andrew Lelling）在声明中表示，6人在线上通讯刊出批评eBay的文章后，开始跟追这份通讯的编辑和发行人。

莱林说，6人被控共谋犯下网路跟踪、共谋干扰证人等罪名。每宗罪名最长可判5年徒刑。

检察官表示，来自麻州纳蒂克城（Natick）的被害人刊登一篇有关eBay涉及诉讼的文章，随后这6名被告在2019年8月，开始策划一场3阶段骚扰行动。

检方声明指出：「几名被告匿名下订把令人不安的货品寄到被害人家，包括保存完好的猪只死胎、血淋淋的万圣节猪面具、葬礼用花圈、一本给丧偶者的书和情色书刊。其中情色书刊被指名送给线上通讯的发行人，却被送到他的邻居家。」

莱林告诉记者，被告虽下订猪只死胎，但在卖家查问后，东西并未寄出。

被告还发了推特（Twitter）私讯或公开推文，批评那份线上通讯的内容。

他们也被控秘密监视这对夫妇，包括试图在这对夫妇的车辆上安装GPS追踪装置，并数度前往这对夫妇的住处。

检方指控，这些行为始于两名eBay高层发送或转发简讯，示意是时候「打倒」那份线上通讯的编辑。

6人也被控在被害人向警方报案后，对警察说谎和伪造文件，试图阻碍调查。

被告人士包括45岁的包夫（James Baugh）、48岁的哈维尔（David Harville）、32岁的卜普（Stephanie Popp）、26岁的史托克威尔（Stephanie Stockwell）、26岁的塞亚（Veronica Zea）和51岁的吉伯特（Brian Gilbert）。

eBay在声明中表示，公司经过内部调查，已经在2019年9月解聘这6人。

eBay指出：「eBay对受影响人士表示歉意，并对他们受到影响感到遗憾。」

© 2020 AFP