川普不理会各界批评声浪 坚持办万人造势活动

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（法新社华盛顿15日电） 美国奥克拉荷马州杜尔沙以有加剧疫情扩大风险为由，恳请总统川普不要在该市举办大型造势活动，却遭到川普拒绝。他甚至宣布要将活动人数提高到6万人，达到原预期的3倍。

川普在白宫告诉记者：「我们拥有2万2000个座位的场所，但我想我们还要再拿下隔壁可容纳4万人的会议中心。」

川普这项说法是回应杜尔沙（Tulsa）地方报纸与杜尔沙高阶卫生官员的批评。川普预计20日举办造势大会，然而奥克拉荷马州的2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染人数近来持续增加。

「杜尔沙世界报」（Tulsa World）一篇社论直截了当地说：「时机不对。」

「我们不知道为什么他选择办在杜尔沙，但他的造访对这个城市来说没有任何好处。」

社论指出，疫情还在扩散，疫苗也还没有问世。「我们的医疗系统得去承担一切后果。」

川普竞选团队预订的场地能容纳约2万人，若全部坐满就无法维持社交距离。

川普今天在推特（Twitter）上说，要求参加造势活动的申请书不断涌入。他说：「近100万人索求在奥克拉荷马州杜尔沙举办的周六夜造势大会门票！」杜尔沙市人口不到50万。

杜尔沙卫生部门主任达特（Bruce Dart）以疫情恐扩大的风险为由，呼吁延期20日举办的造势活动。

达特说，杜尔沙能获得现任总统青睐是莫大殊荣，但疫情期间并不是个好时机，希望能延期到疫情缓解的时候。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP