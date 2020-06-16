批德拖欠北约款项 川普扬言削减一半驻德美军

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天宣布，他将削减半数驻德美军，理由是柏林当局对北大西洋公约组织（NATO）贡献不足，「拖欠」数十亿美元款项，并且在贸易上不公平对待美国。

川普告诉记者，目前约有5万2000名美军驻守德国，而他将把相关人数减至2万5000人。

他说：「这对美国来说是笔庞大花费。所以我们将把（驻德美军）人数减至2万5000人。」

川普口中的数字恐使人产生误解，根据五角大厦，目前只有3万4000至3万5000名美军常驻德国，但因轮调关系，人数才会暂时超过5万人。

自二战结束以来，美军一直驻扎在德国这个地处重要地缘政治位置国家，构成了北约在冷战期间对苏联的常规防御主体。

川普指责德国对北约贡献不足，「德国拖欠款项，已经拖了好多年，他们欠北约数十亿美元，必须支付这笔费用。我们保护德国，他们却拖欠缴款。这没道理。」

川普一再指控北约的欧盟国家占美国便宜，并未依照承诺支付至少2%国内生产毛额（GDP）的防卫支出，且过度依赖美国。

川普说，德国身为欧洲联盟（EU）经济大国，但在贸易方面却对美国十分不友善。

「我们为此与他们谈判，但目前，我对他们想要达成的协议并不满意。过去这些年来，他们在贸易方面导致美国损失数千亿美元。美国在贸易上和北约组织都受到了伤害。」

川普也抱怨德国从驻德美军身上获得利益。「这些都是薪水很高的官兵。他们住在德国，在德国消费了不少钱。德国的美军基地附近都非常繁荣，德国获取了利益」。

媒体上周揭露川普有意将驻德美军削减至大约2万5000人后，震惊德国，德国资深政治人物对此表示忧心，各界也质疑，这是否会对川普遵守与欧洲盟邦和北约长期合作协议的承诺构成影响。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP